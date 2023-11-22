Космонавты РФ с белорусскими коллегами отработали действия при посадке корабля на воду

Испытания прошли на базе гидролаборатории ЦПК им. Ю. А. Гагарина

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Иван Вагнер, а также участницы космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и Анастасия Ленкова выполнили тренировку по выживанию при посадке космического корабля на воду. Испытания прошли на базе гидролаборатории Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, сообщили в Роскосмосе.

"На этой неделе космонавты Олег Новицкий и Иван Вагнер, белорусские участницы космического полёта Марина Василевская и Анастасия Ленкова отрабатывают действия при посадке космического корабля на водную поверхность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной и дублирующий экипажи 21-й экспедиции посещения Международной космической станции отработали способы и приемы покидания спускаемого аппарата, а также эвакуации на борт вертолета.

"Сегодня также пройден инструктаж перед зачётной тренировкой, на которой им предстоит отработать порядок действий после приземления. На контрольном занятии экипажи внутри спускаемого аппарата переоденут скафандры "Сокол" в полётные, теплозащитные костюмы и гидрокомбинезоны "Форель", - добавили в Роскосмосе.

Согласно планам Роскосмоса, корабль "Союз МС-25" в марте следующего года доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. По данным ЦПК, в экипаж входит белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, дублером выступит ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии.