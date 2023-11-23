СМИ: первый спутник КНДР может различать объекты размером в несколько метров

По информации Asahi, разрешающая способность первого разведывательного спутника Северной Кореи составляет от 1 до 10 м

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Запущенный в КНДР первый военный разведывательный спутник, по мнению экспертов в США и Южной Корее, не сможет различать на поверхности Земли объекты размером менее нескольких метров, что хуже характеристик коммерческих спутников частных американских компаний. Однако его успешный вывод на орбиту в любом случае стал крупным достижением, пишет японская газета Asahi, обобщившая высказывания различных специалистов в этой области.

"По общему мнению экспертов в США и Южной Корее, а также представителей японского правительства, - отмечает издание, - разрешающая способность первого разведывательного спутника Северной Кореи составляет от 1 до 10 м. Она не дотягивает до возможностей американских коммерческих спутников, различающих объекты размером в 50 см".

К тому же один спутник сможет передавать сделанные им изображения и получать команды с Земли только в то время, когда он оказывается над Корейским полуостровом. Для эффективного постоянного слежения за вооруженными силами США и Южной Кореи в регионе Пхеньяну, по мнению некоторых экспертов, нужно иметь группировку из 40-50 космических разведывательных аппаратов, отмечает газета.

Но если подтвердится сам факт успешного вывода спутника КНДР на заданную орбиту, то это вне зависимости от его технических характеристик открывает Пхеньяну путь к созданию космического оружия. В перспективе он сможет получить возможность уничтожать спутники противника, взрывая рядом с ними свои аппараты, утверждает Asahi.

Накануне Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил, что Пхеньян, судя по всему, сумел вывести свой первый разведывательный спутник на орбиту. Однако, по мнению Сеула, потребуется время, чтобы определить, нормально ли функционирует этот аппарат. Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что запуск разведывательного спутника КНДР "Маллигён-1" прошел успешно, он выведен на орбиту. Лидер страны Ким Чен Ын поздравил с этим ученых, инженеров и ответственных работников, участвовавших в проекте.