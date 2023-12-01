SpaceX запустила ракету с первым южнокорейским разведывательным спутником

На околоземную орбиту также должны быть выведены 24 других аппарата, включая ирландский EIRSAT-1

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. SpaceX осуществила запуск своей ракеты-носителя Falcon 9 с 25 аппаратами, в том числе первым разведывательным спутником Южной Кореи 425 Project EO/IR.

Старт ракеты-носителя был осуществлен с базы Ванденберг в штате Калифорния в 10:19 по местному времени (21:19 мск). На околоземную орбиту, помимо южнокорейского спутника, должны быть выведены 24 аппарата, в том числе первый ирландский спутник EIRSAT-1, разработанный студентами Дублинского университета, и первый армянский спутник Hayasat-1.

Южная Корея намерена к концу 2025 года вывести на орбиту пять разведывательных спутников для слежения за КНДР.

Пхеньян осуществил запуск первого разведывательного спутника 21 ноября. СМИ КНДР сообщали, что он сделал снимки крупных военных объектов на территории Республики Корея, на острове Гуам, где расположены американские базы, а также Гавайев.