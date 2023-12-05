В Калуге музею космонавтики передали подлинный объектив для зондирования Земли

Кроме этого, музею переданы макеты Российской орбитальной станции и модуля буксировщика "ЗЕВС"

КАЛУГА, 5 декабря. /ТАСС/. Подлинный объектив "Телегоир 12 МК", использовавшийся для дистанционного зондирования Земли, стал новым экспонатом в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. Кроме этого, музею переданы макеты Российской орбитальной станции и модуля буксировщика "ЗЕВС", сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Завод-изготовитель в Лыткарино передал подлинный объектив "Телегоир 12 МК" массой 169 кг музею истории космонавтики. Экспонат уже находится у нас, сейчас он готовится, чтобы войти в постоянную экспозицию. Гости смогут увидеть объектив и два других новых экспоната, переданных Корпоративной Академией Роскосмоса, в марте 2024 года", - рассказала собеседница агентства.

Объектив использовался в космических аппаратах типа "Зенит". Сохранился состав устройства, в него входят в том числе зеркала разводки изображений, встроенные диапроекторы для контроля работы всей системы по тест-таблицам.

"В послевоенные годы на Лыткаринском заводе оптического стекла развивались направления по разработке и производству компонентов космической техники, одним из важнейших направлений стало создание производства крупногабаритных линзовых объективов (КГЛО) для космических аппаратов, предназначенных для дистанционного зондирования Земли - космической съемки наземных объектов. Советский ученый Давид Волосов рассчитал объектив, был выпущен осободлиннофокусный термоустойчивый светосильный ахромат для космических и аэрофотокамер с форматом кадра 50х50 см "Телегоир 12 МК" массой 169 кг. Версия "Телегоир-12МК" ставилась на камеру "Жемчуг-12", а также на "Рубин-77", - добавили в пресс-службе.

Кроме объектива в музее появились макеты Российской орбитальной станции и транспортно-энергетического модуля (космического буксировщика) "ЗЕВС" в масштабе 1:25. Они представляют собой перспективные разработки госкорпорации Роскосмос, предназначенные для практического использования в ближнем и дальнем космосе.