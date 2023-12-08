В рамках отбора в отряд космонавтов документы подали 1 300 россиян

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов сообщил, что 32 человека уже отобраны комиссией для прохождения очного этапа

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. 1 300 заявок от желающих стать космонавтами получил Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос). Об этом сообщил начальник центра Максим Харламов.

"Мы получили уже 1 300 заявок, 32 человека уже отобраны комиссией для прохождения очного этапа. Отбор продолжается, поэтому с радостью приглашаем желающих", - привели слова Харламова в пресс-службе Роскосмоса.

Там же сообщили, что 7 декабря в ЦПК с визитом прибыл глава Новгородской области Андрей Никитин, который обсудил с Харламовым отбор в отряд космонавтов претендентов от региона. Так, очный отбор сейчас проходят преподаватель НГУ Вячеслав Лобекин и инженер НПК "Системы прецизионного приборостроения" Артем Кульгускин, а всего от Новгородской области поступило 11 заявок в конкурсную комиссию.

"Огромный интерес был у новгородцев, много желающих. Самое главное, по требованию Роскосмоса мы провели первичные медицинские обследования кандидатов на базе своей областной больницы. Были кандидаты, которые по состоянию здоровья сейчас не проходят отбор, но при этом у них есть возможность поправить здоровье и попробовать в следующий раз", - привели в Роскосмосе слова губернатора.

10 июля стало известно о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что в результате отряд может пополниться кандидатами в космонавты численностью от четырех до шести человек. Документы по результатам открытого набора космонавтов будет переданы из ЦПК в Роскосмос в марте 2024 года. Изначально предполагалось, что заявления и копии документов претендентов будут приниматься до 30 октября, но в конце октября в госкорпорации сообщили о продлении сроков отбора до 20 декабря 2023 года.