ЦПК не планирует размещение тренажеров для РОС на космодроме Восточный

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов рассказал, что для Российской орбитальной станции будет создан виртуальный тренажер в рамках создания средств подготовки космонавтов в Звездном городке

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Тренажеры для подготовки к миссиям на Российской орбитальной станции (РОС) не планируется размещать на базе нового филиала Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос), который создается на космодроме Восточный. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник ЦПК Максим Харламов.

"Делать на космодроме Восточный тренажер для РОС необходимости нет, потому что у нас существует концепция создания комплексных тренажеров - это многофункциональные тренажеры, которые позволяют космонавту отрабатывать различные элементы программы полета на разных участках в течение длительного времени, например - в течение всего рабочего дня. Такие тренажеры везти и размещать на Восточном нет смысла", - сказал Харламов.

По его словам, для РОС будет создан виртуальный тренажер в рамках создания средств подготовки космонавтов в Звездном городке. "Это визуализация внутренней и внешней компоновки комплекса. Вот такой тренажер, вероятно, будет на Восточном. Но, как правило, он создается на носимых лэптопах. Такой же тренажер мы возим и по ручным режимам управления - на компьютерах, но со штатными ручками управления. Такой подход мы планируем сохранить", - отметил начальник ЦПК.

В будущем с космодрома Восточный планируется осуществлять пилотируемые и грузовые полеты на РОС. В настоящее время на космодроме уже ведутся работы по созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения пилотируемых пусков.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.