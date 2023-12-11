Филиал ЦПК на Восточном оснастят тренажерами для отработки выживания космонавтов

Начальник филиала Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов отметил, что такие тренировки предполагается проводить вне рамок подготовки к запускам

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Филиал Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) на космодроме Восточный будет оснащен тренажерами для отработки выживания космонавтов. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник ЦПК Максим Харламов.

"На базе комплекса будут тренажеры для отработки выживания космонавтов. Тренировки по выживанию предполагается проводить вне рамок подготовки к запускам. ЦПК целевым образом будет направлять туда космонавтов, которые в составе условных экипажей будут отрабатывать элементы выживания в случае экстренной посадки в лесистой местности, например зимой", - сказал Харламов.

Также глава ЦПК перечислил другие тренажеры, которыми оборудуют комплекс предстартовой подготовки на Восточном. "В частности, там будут тренажеры для поддержания навыков ручных режимов управления, например тренажер стыковки. Кроме этого, филиал будет оборудован медицинскими тренажерами: это ортостолы, вестибулярные кресла, медицинская аппаратура для физиологического контроля состояния здоровья космонавтов. Также будет создан спортивный городок для поддержания физического тонуса космонавтов", - рассказал Харламов.

С космодрома Восточный планируется осуществлять пилотируемые и грузовые полеты на Российскую орбитальную станцию. В настоящее время на космодроме уже ведутся работы по созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения пилотируемых пусков.