Франция намерена участвовать в создании грузового космического корабля

Президент страны Эмманюэль Макрон подчеркнул, что "нельзя смириться с тем, что космическими запусками в будущем будут заниматься исключительно американские и китайские компании"

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Франция намерена принять участие в разработке нового грузового космического корабля. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

"Разработка грузового космического корабля является одним из наших приоритетов в сфере освоения космоса в ближайшие годы", - сказал Макрон во время выступления, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в социальной сети X (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что "нельзя смириться с тем, что космическими запусками в будущем будут заниматься исключительно американские и китайские компании".

Ранее генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что первый полет новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 запланирован на лето 2024 года.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. Оно в ближайшие годы должно прийти на смену тяжелым ракетам Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру во Французской Гвиане с 1996 по 2023 год. Новая ракета будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и тяжелая версия Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. Первый запуск был запланирован еще в 2020 году, однако с тех пор он неоднократно переносился.