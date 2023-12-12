Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем конституции

Космонавт Николай Чуб отметил, что конституция основана на культурных, исторических и правовых традициях российского государства

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции (МКС) поздравили граждан России с Днем конституции. Видеозапись поздравления распространил Роскосмос.

"От всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днем конституции!" - сказал Олег Кононенко. Спецкор ТАСС на станции добавил, что этот закон лежит в основе российской государственности, и его должен уважать каждый, кто считает себя гражданином России.

Чуб напомнил, что конституция основана на культурных, исторических и правовых традициях российского государства. "В России проживают представители самых разных национальностей и народностей, последователи различных религий, носители множества языков, и конституция является фундаментом, объединяющим наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое", - отметил космонавт.

"Следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России. Важно передавать это уважение к закону и подрастающему поколению", - сказал Борисов. Он добавил, что это поможет воспитать молодежь в духе традиционных ценностей, привить ей гордость за страну, формируя основу для ее дальнейшего развития.

"С праздником!" - сказали космонавты хором.

12 декабря в России ежегодно отмечается памятная дата - День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.