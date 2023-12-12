Глава Роскосмоса обсудил перспективы сотрудничества с делегацией Экваториальной Гвинеи

Как сообщили в госкорпорации, экватогвинейская делегация в ходе посещения ЦПК имени Ю. А. Гагарина, в частности, ознакомилась с процессом подготовки российских космонавтов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов провел переговоры с делегацией Экваториальной Гвинеи, которую возглавил вице-президент африканской республики Теодоро Нгема Обианг Манге. Переговоры прошли в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина, сообщили в госкорпорации.

"В ходе посещения ЦПК экватогвинейская делегация ознакомилась с процессом подготовки российских космонавтов, осмотрела ряд тренажеров, а также провела переговоры с руководством Роскосмоса, обсудив ряд перспективных двусторонних проектов в области космоса", - говорится в сообщении.

Глава госкорпорации заявил, что российская сторона рада приветствовать в ЦПК зарубежных коллег, а вице-президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил российскую сторону за гостеприимство. "Здесь мы действительно понимаем, насколько это непростая профессия и как сложно подготовить человека к полету. Увидев это, мы понимаем, что далеко не каждый человек может отправиться в космос", - привели слова вице-президента Экваториальной Гвинеи в пресс-службе Роскосмоса.