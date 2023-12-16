С Байконура запустят второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М"

Старт запланирован на 12:18 мск 16 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартует с 31-й площадки космодрома Байконур в субботу днем. Вместе с разгонным блоком "Фрегат" она выведет на орбиту гидрометеорологический спутник "Арктика-М" № 2.

Старт запланирован на 12:18 мск. Примерно через девять минут разгонный блок со спутником отделится от третьей ступени ракеты. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более 4,5 часов.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

Изначально планировалось, что в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" войдут два спутника, однако в декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковую группировку расширят до четырех аппаратов. Как уточнили на предприятии, такая группировка позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области и детализировать краткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС в Арктике. Полностью развернуть группировку "Арктика-М" планируется к 2031 году.

Космические аппараты "Арктика-М" созданы на базе унифицированной платформы "Навигатор" Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина. Она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры. Срок активного существования одного аппарата составит семь лет.

Также спутники "Арктика-М" смогут ретранслировать сигнал от аварийных радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Данная система обеспечивает предоставление точных своевременных данных о бедствии и его местоположении. Информация передается региональным службам поиска и спасения для оказания помощи попавшим в беду людям.