Госкомиссия одобрила заправку и пуск ракеты "Союз" со спутником "Арктика-М" № 2

Ожидается, что выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более 4,5 часа

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 и разгонным блоком "Фрегат". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б", несущей разгонный блок "Фрегат" и гидрометеорологический спутник "Арктика-М" № 2, и ее пуск с 31-й площадки", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт ракеты с 31-й площадки космодрома Байконур намечен на 12:18 мск. Примерно через девять минут разгонный блок со спутником отделится от третьей ступени "Союза". Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более 4,5 часа.

Гидрометеорологические спутники "Арктика-М" созданы на базе унифицированной платформы "Навигатор" производства НПО имени С. А. Лавочкина. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Кроме того, спутники способны ретранслировать сигнал от радиобуев международной поисково-спасательной системы Коспас-Сарсат.

Первый такой аппарат был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Изначально планировалось, что в состав космической системы войдут два спутника "Арктика-М", но в декабре 2022 года в НПО Лавочкина заявили, что группировка будет расширена до четырех аппаратов. На предприятии добавили, что это позволит вдвое сократить периодичность съемки. Полностью развернуть группировку "Арктика-М" планируется к 2031 году.