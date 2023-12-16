На "Союзе" разместили логотип общества "Знание"

Ракета в ближайшие часы совершит пуск с космодрома Байконур

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Логотип Российского общества "Знание" размещен на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", которая в ближайшие часы совершит пуск с космодрома Байконур, доставив на орбиту гидрометеорологический спутник "Арктика-М" № 2. Об этом сообщил гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.

"Насколько я знаю, на третьей ступени расположен логотип общества Знание", - сказал Древаль во время трансляции Роскосмоса в преддверие пуска. Он отметил, что по-доброму завидует логотипу и тоже хочет отправиться в космос. "Надеюсь, только, не на третьей ступени, а где-нибудь внутри корабля", - добавил глава общества "Знание".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартует с 31-й площадки космодрома Байконур в 12:18 мск. Вместе с разгонным блоком "Фрегат" она выведет на орбиту гидрометеорологический спутник "Арктика-М" № 2.

Гидрометеорологические спутники "Арктика-М" созданы на базе унифицированной платформы "Навигатор" производства НПО имени С. А. Лавочкина. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Кроме того, спутники способны ретранслировать сигнал от радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Первый такой аппарат был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Изначально планировалось, что в состав космической системы войдут два спутника "Арктика-М", но в декабре 2022 года в НПО имени С. А. Лавочкина заявили, что группировка будет расширена до четырех аппаратов. На предприятии добавили, что это позволит вдвое сократить периодичность съемки. Полностью развернуть группировку "Арктика-М" планируется к 2031 году.