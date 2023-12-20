Космонавт Борисов посмотрит с экипажем американского сегмента МКС "Иронию судьбы"

По словам Константина Борисова, "Ирония судьбы" - его любимое новогоднее кино

КОРОЛЕВ /Московская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Константин Борисов в канун Нового года будет смотреть фильм "Ирония судьбы" с экипажем американского сегмента МКС. Об этом он рассказал в рамках беседы с Дедом Морозом, который посетил Центр управления полетами.

"Договорился с американскими коллегами, мы посмотрим этот фильм на русском языке для новогоднего настроения 31 декабря", - сказал Борисов, отметив, что "Ирония судьбы" - его любимое новогоднее кино.

Главный Дед Мороз столицы в среду совершил визит в Центр управления полетами, где по видеосвязи пообщался с космонавтами на борту Международной космической станции. Также с экипажем российского сегмента побеседовали его помощницы - Снегурочка и Баба Яга.

"Мне хотелось бы встретить Новый год где-то на севере страны, чтобы увидеть воочию северное сияние", - ответил Борисов на вопрос Снегурочки о том, где бы на Земле он хотел бы отметить Новый год.

Космонавт также рассказал, что на станции пока не начали готовить новогодние блюда. Тем не менее, сказал он, космонавты активно едят мандарины, которые прибыли к ним на грузовом корабле "Прогресс МС-25".