США заявили, что отправят на Луну иностранца в рамках программы Artemis

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис отметила, что реализовать задумку планируется к 2030 году

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты в рамках лунной программы Artemis к 2030 году планируют направить на поверхность спутника Земли иностранного астронавта. Об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис на заседании Национального космического совета в Вашингтоне.

"Сегодня в знак признания важнейшей роли, которую играют наши союзники и партнеры в программе Artemis, я с гордостью объявляю о том, что вместе с американскими астронавтами мы намерены доставить на поверхность Луны иностранного астронавта. Это решение Национального космического совета еще раз демонстрирует нашу убежденность в исключительной важности международного партнерства", - сказала Харрис.

По ее словам, Artemis - "самая амбициозная программа по освоению космоса за несколько поколений". Харрис напомнила, что США намерены вернуть человека на Луну впервые за более 50 лет, а также построить базовый лагерь на поверхности спутника Земли и вывести на лунную орбиту космическую станцию.

Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis II) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis III) НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.