Центр популяризации космонавтики предложил Роскосмосу учредить премию в области культуры

По словам гендиректора Центра Людмилы Котловой, это поможет мотивировать "огромное количество творческих людей"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Центра популяризации космонавтики "Космос вдохновляет" Людмила Котлова предложила Роскосмосу учредить премию госкорпорации в области культуры и искусства.

"Есть предложение к госкорпорации "Роскосмос" - пожалуйста, учредите премию Роскосмоса в области культуры и искусства", - сказала она на пресс-конференции ТАСС, посвященной старту культурно-просветительского проекта "Два Гагарина".

Котлова добавила, что это поможет мотивировать "огромное количество творческих людей".

Проект "Два Гагарина" посвящен двум знаковым юбилеям 2024 года - 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина и 195-летию со дня рождения родоначальника русского космизма Николая Федорова, потомка рода князей Гагариных.