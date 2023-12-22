В рацион питания космонавтов на МКС включили творог с сельдереем и кунжутом

Блюдо получило высокую оценку дегустационной комиссии, рассказал начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сублимированная творожная масса с сельдереем и кунжутом включена в рацион питания российских космонавтов на Международной космической станции (МКС). Об этом ТАСС сообщил начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

"В этом году в рацион космонавтов было добавлено новое блюдо - творожная масса с кунжутом и сельдереем. Это сублимированный продукт, он разрабатывался давно, проходил проверки по срокам годности и согласования. Все закончилось благополучно, блюдо получило высокую оценку дегустационной комиссии. Соответственно, данный продукт будет входить в рацион наших космонавтов наряду с другими творожными блюдами, которые уже имеются, - творог с орехами, облепиховым и черносмородиновым пюре", - рассказал Ведерников.

Он подчеркнул, что космонавты положительно восприняли необычное вкусовое сочетание. "Все привыкли, что творог идет со сладкими добавками, - ягодами, орехами. Но сельдерей и кунжут дают необычное, но вкусное сочетание, которое очень понравилось космонавтам. Продукт поставляется на МКС с этого года", - отметил Ведерников.

НИИ пищеконцентратной промышленности занимается обеспечением питания российских космонавтов. Ассортимент разработанных продуктов включает более 200 наименований, из них до 90 входят в состав штатно поставляемых суточных рационов питания космонавтов.