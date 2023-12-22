Грузовой космический корабль Cargo Dragon приводнился у побережья Флориды

Путь от Международной космической станции до Земли занял у корабля порядка 19 часов

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно совершил приводнение неподалеку от побережья штата Флорида. Об этом сообщается на странице SpaceX в социальной сети X (ранее Twitter).

Путь от Международной космической станции (МКС) до Земли занял у Cargo Dragon порядка 19 часов. Приводнение аппарата в Атлантическом океане изначально было запланировано на середину декабря, однако неоднократно откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды. На борту Cargo Dragon находятся грузы с орбитальной станции, в том числе результаты экспериментов, проведенных в условиях невесомости.

В рамках 29-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС ракета-носитель Falcon 9 с Cargo Dragon была запущена 10 ноября с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Корабль доставил на орбитальную станцию порядка 3 тонн грузов, включая продовольствие и оборудование для проведения научных экспериментов.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.