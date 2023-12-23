В Роскосмосе заявили, что орбиту МКС подняли на 3,2 км

Маневр выполнили при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей "Союз", запланированной весной 2024 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 417,7 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24". Они были включены в 04:55 мск и проработали 1131,85 секунды.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.