В Индии заявили, что станция по изучению Солнца достигнет точки Лагранжа L1 6 января

Глава Индийской организации космических исследований Шридхара Соманатх сообщил, что потом необходимо снова запустить двигатель, чтобы она не двигалась дальше

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 декабря. /ТАСС/. Индийская космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 6 января достигнет конечной точки миссии (точки Лагранжа L1), с которой будет вести наблюдения за небесным светилом. Об этом сообщил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Соманатх.

"Aditya-L1 войдет в точку L1 6 января", - сказал он, подчеркнув, что "точное время будет объявлено в соответствующее время". "Когда она достигнет точки L1, мы должны будем снова запустить двигатель, чтобы она не двигалась дальше", - отметил Соманатх.

После того, как аппарат будет успешно установлен в точке L1, он будет находиться там в течение следующих пяти лет, собирая все данные, которые важны не только для Индии, но и для всего мира, пояснил глава ISRO. "Эти данные будут очень полезны для понимания происходящего на Солнце и того, как оно влияет на нашу жизнь", - подчеркнул он.

Aditya-L1 была выведена на орбиту Земли 2 сентября. Спустя почти три недели аппарат был переведен на траекторию пути к точке Лагранжа L1, которая расположена в 1,5 млн км от Земли. В системе Солнце - Земля точка Лагранжа L1 является идеальным местом для размещения космической станции для наблюдения за Солнцем. В этом месте оно никогда не перекрывается ни Луной, ни Землей.