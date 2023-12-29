Экипаж "Союза МС-24" провел тренировку по срочной расстыковке в случае аварии на МКС

Также она включала в себя практику на тренажере по ручному управляемому спуску

МКС, 29 декабря. /ТАСС/. Экипаж корабля "Союз МС-24" отработал тренировку по срочной расстыковке и досрочному спуску в случае аварии на Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Сегодня экипаж "Союза МС-24" выполнил тренировку по срочной расстыковке и досрочному спуску в случае аварии на МКС. Она включала тренировку на тренажере по ручному управляемому спуску и проработку разделов "Нештатные ситуации" и "Спуск" бортовой документации пилотируемого корабля "Союз", - рассказал Кононенко.

По его словам, с российским космонавтом Николаем Чубом они выполнили по три режима ручного управляемого спуска с разными начальными условиями для спуска в атмосфере с ведением репортажа о действиях и параметрах управления. "Затем к нам присоединилась Лорел [астронавт NASA Лорел О’Хара], совместно с инструктором экипажа мы детально разобрали наши действия в различных нештатных ситуациях как на МКС, так и на корабле "Союз", - отметил Кононенко.

В начале декабря экипаж корабля "Союз МС-24" провел тренировку по отработке процедуры надевания аварийной маски, которая применяется при утечке аммиака.