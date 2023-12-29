Космонавт Гребенкин завершил предполетную подготовку в ЦПК

Он сдал экзамен на тренажере российского сегмента Международной космической станции

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин сдал экзамен на тренажере российского сегмента Международной космической станции (МКС), тем самым завершив свою предполетную подготовку. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"У Александра Гребенкина завершилась предполетная подготовка в ЦПК. Сегодня космонавт выполнил итоговую экзаменационную тренировку на знание российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦПК, космонавт справлялся со всеми заданиями в одиночку. "Александр Гребенкин вытянул билет с перечисленными в нем нештатными ситуациями и, получив напутствия экзаменаторов, приступил к выполнению задач на тренажере РС МКС", - добавили там.

Космонавт отправится на станцию в составе миссии Crew-8 на американском корабле Crew Dragon - его запуск намечен на февраль.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Подводя итоги 2023 года, Роскосмос сообщил, что перекрестные полеты планируется проводить до 2025 года включительно.