Новогоднюю елку в ЦПК имени Гагарина украсили эмблемами космических миссий

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко отметил, что в знак уважения и памяти к достижениям коллег, он основал традицию украшать елку эмблемами космических миссий

МКС, 30 декабря. /ТАСС/. Новогоднюю елку в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина украсили эмблемами космических миссий по традиции, основанной спецкором ТАСС, командиром отряда космонавтов Роскосмоса Олегом Кононенко.

"Совсем скоро наступит Новый год. На Земле, в Звездном городке уже нарядили елку. Когда-то давно праздничную ель в ЦПК наряжали обычными елочными украшениями. В знак уважения и памяти к достижениям коллег я основал традицию украшать елку эмблемами наших знаменитых космических миссий. Очень приятно, что сейчас на елке в ЦПК находится и эмблема экипажа корабля "Союз ТМА-17М", в составе которого я побывал на Международной космической станции в 2015 году", - сообщил Кононенко.

Эмблема экипажа корабля "Союз ТМА-17М" была разработана художниками из Нидерландов и США совместно с Кононенко. Авторов вдохновил дизайн пэтча космического корабля Apollo-17, запущенного 7 декабря 1972 года На эмблеме Луна заменена на Землю, а американский орел - на российский "Союз".

Главный элемент рисунка - портрет легендарного конструктора Сергея Королева. Три алые линии, простирающиеся за кораблем, символизируют троих членов экипажа, а также три типа космических кораблей, разработанных под руководством Королева: "Восток", "Восход" и "Союз".