Крымский астроном обнаружил разгонный блок лунного модуля Peregrine

Объект исследовали при помощи телескопа АТ-64

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН Василий Румянцев при помощи телескопа АТ-64 обнаружил и исследовал пропавший на орбите разгонный блок Centaur лунной миссии Peregrine, запущенной в понедельник с мыса Канаверал. Об этом сообщили в Институте прикладной математики имени Келдыша РАН.

"В ходе наблюдений, проведенных в ночь с 9 на 10 января 2024 года научным сотрудником КрАО РАН Василием Румянцевым, "пропавший" разгонник был найден и исследован при помощи телескопа АТ-64", - говорится в сообщении.

8 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Vulcan. На ее борту был, в том числе посадочный модуль Peregrine с разгонным блоком Centaur. Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность, которая "не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце".

9 января представители создавшей Peregrine компании Astrobotic исключили возможность его мягкой посадки на Луну.