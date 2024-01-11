Южная Корея заявила о планах занять 10% рынка космических пусков к 2045 году

К этому времени страна станет пятой по значению космической державой мира, заявили в корейском Министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий

СЕУЛ, 11 января. /ТАСС/. Южная Корея планирует к 2045 году стать пятой по величине космической державой в мире и занимать 10% мирового рынка коммерческих услуг, связанных с исследованием и освоением космического пространства. Об этом заявили в Министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

9 января Национальное собрание (парламент) Республики Корея приняло законопроект о создании отдельного космического агентства с предварительным названием Корейское аэрокосмическое управление (KASA). Оно будет учреждено в городе Сачхон на юге страны в мае или июне.

"Посредством значительного расширения инвестиций в аэрокосмическую отрасль со стороны правительства мы ставим цель занять 10% мирового рынка ($320 млрд). Если эта цель будет достигнута, Республика Корея в 2045 году станет пятой по значению космической державой мира", - говорится в заявлении ведомства.

Министерство добавило, что аэрокосмическая отрасль - "драйвер будущего роста", который будет определять мировой порядок и экономику. Правительство надеется, что учреждение KASA и его деятельность в конечном счете приведут к появлению 500 тыс. новых рабочих мест и более 2 000 компаний. В четверг эти планы представил министр науки и информационно-коммуникационных технологий Ли Чжон Хо.

Ожидается, что KASA будет отвечать за развитие в стране космической программы, профильных и смешанных отраслей, формирование соответствующей политики, за международное сотрудничество. Южнокорейское космическое управление будет курировать проекты по отправке миссии на Луну к 2032 году и на Марс к 2045 году.