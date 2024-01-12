Роскосмос сообщил о поднятии орбиты МКС на 2,9 км перед пересменкой кораблей "Союз"

По предварительным данным, средняя высота орбиты станции составила 418,53 км

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована перед пересменкой кораблей пилотируемых кораблей "Союз", которая планируется весной. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей "Союз", намеченной на весну 2024 года", - говорится в распространенном сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,9 км и составила 418,53 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24". Они были включены в 19:30 мск и проработали 1053,7 секунды.

На МКС сейчас вахту несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.