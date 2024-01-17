Кононенко взял на МКС "Капитанскую дочку" Пушкина в год празднования 225-летия поэта

По словам космонавта, он с удовольствием перечитывает это произведение и каждый раз восхищается образом Петра Гринева

МКС, 17 января. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко взял в пятый полет на Международную космическую станцию (МКС) свою любимую повесть Александра Пушкина "Капитанская дочка".

Космонавт поделился видеозаписью, на которой книга парит в невесомости. "В 2024 году мы отметим большое культурное событие - 225-летие со дня рождения великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. Своим творчеством Пушкин оказал большое влияние на развитие русской литературы, а его произведения прославили Россию и нашу культуру на века. В юности одним из моих самых любимых произведений Пушкина стала "Капитанская дочка", поэтому в свой пятый космический полет книгу с этой повестью я взял с собой на борт МКС", - рассказал спецкор ТАСС.

Кононенко поделился, что он с удовольствием перечитывает "Капитанскую дочку" и каждый раз восхищается образом Петра Гринева, олицетворяющим порядочность, решительность, верность своему слову, долгу и своей стране. "Этот герой произведений Пушкина - самый понятный и близкий мне по взглядам: стремлению жить по совести, достигать поставленные цели, быть счастливым и верить в лучшее", - отметил космонавт.

Кононенко уверен, что произведения Пушкина навсегда останутся современными, при этом "каждый русскоговорящий человек сможет найти в них что-то созвучное собственным жизненным принципам и убеждениям, своему внутреннему миру, мыслям и переживаниям". "Пушкин - наше сердце, наша душа, наш литературный космос", - заметил он.

Указ президента об установлении Пушкинского дня России вышел в 1997 году, писателя и поэта ежегодно чествуют 6 июня. В этот день в 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения Пушкина.