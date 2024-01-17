Запуск Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии к МКС перенесли на сутки

Старт ракеты-носителя состоится 18 января

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Компания SpaceX перенесла на сутки запуск к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon с частными астронавтами компании в рамках третьей миссии компании Axiom Space.

Старт ракеты-носителя Falcon-9 с площадки космодрома имени Кеннеди в штате Флорида был запланирован на 17 января. "Запуск миссии Ax-3 теперь намечен на четверг, 18 января, - говорится в сообщении, размещенном SpaceX в X (ранее Twitter). - Дополнительное время позволит командам провести предполетные проверки и анализ данных".

В состав экипажа миссии Ax-3, который, как ожидается, проведет на орбите две недели, входят бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа (США), который будет исполнять обязанности командира, а также пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалист миссии Маркус Вандт (Швеция) и специалист миссии Альпер Гезеравджы, который должен стать первым астронавтом в истории Турции.

В апреле 2022 года NASA и компания Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти, а также бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа отправились на МКС на борту Crew Dragon 8 апреля, уже на следующий день космические туристы были на станции. Пробыть на ней они должны были порядка 10 дней, однако из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить несколько раз, поэтому в общей сложности экипаж Ax-1 пробыл на станции 15 дней.