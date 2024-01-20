Космонавт Олег Кононенко на МКС выполнил комплекс тестов для проверки слуха

По его словам, при проведении аудиометрии регистрируются тональные пороги слуха по воздушной и костной проводимости аудиометрии в условиях шума

МКС, 20 января. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко выполнил комплекс современных аудиометрических тестов для контроля состояния слуха.

Космонавт поделился фотографиями прохождения тестирования. "Продолжительные космические полеты сопряжены с непрерывным многомесячным воздействием на органы слуха шумов разной интенсивности, генерируемых различными бортовыми системами МКС. Мы используем средства индивидуальной противошумовой защиты органов слуха, на особо шумное оборудование устанавливаем защиту для улучшения акустического фона. Тем не менее с целью оперативного динамического контроля состояния слуховой функции мы выполняем комплекс современных аудиометрических тестов, а именно тональной аудиометрии и тимпанометрии", - сообщил Кононенко.

Он подчеркнул, что космонавты находятся в условиях воздействия такого шума в течение многих месяцев без отдыха в "относительной тишине". "А сочетание воздействия окружающего шума с другими неблагоприятными факторами, характерными для работы в условиях МКС, к которым относятся невесомость, вибрация, опасные условия труда, физическое и эмоциональное перенапряжение, необходимость работать в неудобном положении, может неблагоприятно влиять на качество операторской деятельности и эффективную работоспособность, а также повышать риск совершения ошибок при выполнении задач", - отметил Кононенко.

По его словам, при проведении аудиометрии регистрируются тональные пороги слуха по воздушной и костной проводимости аудиометрии в условиях шума. "Исследование тимпанометрии позволяет оценить подвижность барабанной перепонки и функциональное состояние слуховых труб, имеющих важное значение для обеспечения вентиляции полости среднего уха при перепадах барометрического давления. Технике проведения методик мы обучаемся на земле и в полете самостоятельно регистрируем данные, которые передаются на землю для оценки специалистами-аудиологами и ЛОР-врачами", - уточнил космонавт.

Как заявил Кононенко, своевременное тестирование позволяет в случае необходимости разработать индивидуальный комплекс мероприятий по предотвращению формирования необратимых изменений органа слуха у космонавта в текущем продолжительном полете.