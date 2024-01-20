Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии Axiom Space пристыковался к МКС

Экипаж третьей миссии пробудет на станции около двух недель и за это время, как ожидается, проведет порядка 30 экспериментов

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках коммерческой миссии Axiom Space пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка произошла в 05:43 по времени Восточного побережья США (13:43 мск). Через некоторое время экипаж корабля должен перейти на орбитальную станцию.

Как ожидается, экипаж третьей миссии, осуществляемой компанией Axiom Space, пробудет на МКС около двух недель и за это время проведет порядка 30 экспериментов.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с площадки космодрома в Космическом центре имени Джона Кеннеди (штат Флорида) состоялся 18 января в 16:49 по местному времени (00:49 мск 19 января). В состав экипажа входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (в качестве командира), пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалисты миссии Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджы, который стал первым астронавтом в истории Турции.

В апреле 2022 года NASA и компания Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Лопес-Алегриа и бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пэти, Эйтан Стиббе отправились на МКС на борту Crew Dragon 8 апреля, уже на следующий день космические туристы были на станции. Пробыть на ней они должны были порядка 10 дней, однако из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить несколько раз. В общей сложности экипаж пробыл на станции 15 дней.