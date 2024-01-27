Орбиту МКС подняли на 2 км перед пересменкой "Союзов"

В Роскосмосе отметили, что средняя высота составила 418,64 км над поверхностью Земли

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована перед пересменкой пилотируемых кораблей "Союз", которая планируется весной. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Коррекция высоты орбиты МКС состоялась 27 января в 14:39 мск. Цель проведения коррекции орбиты МКС - продолжение формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" и выведением на орбиту корабля "Союз МС-25", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2 км и составила 418,64 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24". Они были включены в 14:39 мск и проработали 788,2 секунды.

Согласно планам Роскосмоса, корабль "Союз МС-25" 21 марта доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. В экипаж входит белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, дублером выступит ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава. 20 января на станцию также прибыла коммерческая миссия Axiom-3, в состав которой вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (в качестве командира), пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалисты миссии Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджы, который стал первым астронавтом в истории Турции. Ожидается, что их миссия продлится две недели.