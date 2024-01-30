Космонавт Кононенко провел плановый ремонт системы терморегулирования модуля "Заря"

По словам командира отряда Роскосмоса, также специалисты на Земле проверят бортовую телеметрию для окончательного подтверждения работоспособности насоса и контура

МКС, 30 января. /ТАСС/. Плановый ремонт по восстановлению работоспособности контура с теплоносителем системы терморегулирования функционально-грузового модуля "Заря" состоялся на российском сегменте Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Выполнил работу по восстановлению работоспособности контура с теплоносителем системы терморегулирования функционально-грузового модуля российского сегмента МКС. При помощи насоса, подсоединенного к контуру теплоносителя, увеличил давление в системе. В результате воздушный пузырь в насосе уменьшился в объеме и работоспособность насоса была восстановлена", - сказал Кононенко.

По его словам, в ближайшие дни специалисты на Земле проведут необходимые проверки по бортовой телеметрии, по результатам которых работоспособность насоса и контура в целом будут подтверждены окончательно.

Функционально-грузовой блок "Заря" - первый модуль Международной космической станции - был запущен на орбиту в 1998 году. Как рассказал в интервью ТАСС гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, в настоящее время постоянно идет мониторинг состояния незаменяемой конструкции модуля, а также поддержание в работоспособном состоянии заменяемого оборудования. Тогда он отметил, что Центр Хруничева с оптимизмом смотрит на возможность продления эксплуатации "Зари", если такая задача будет поставлена.