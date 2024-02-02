На окололунной станции могут быть применены антропоморфные роботы

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщил, что в таких агрессивных для человека условиях лучше применять роботов, с помощью которых можно устранить возможные нештатные ситуации

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Применение человекоподобных роботов на окололунной станции представляется целесообразным, рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"В целом, когда Россия будет создавать Лунную орбитальную станцию, внутри гермоотсеков было бы логично использовать антропоморфных роботов. Потому что лунные базы и окололунная станция будут редко посещаться человеком. Человек будет подвергаться там активному космическому излучению", - сказал Дудоров.

По его словам, в таких агрессивных для человека условиях лучше применять роботов, с помощью которых можно устранить возможные нештатные ситуации.