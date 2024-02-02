Применение роботов поможет в разы сократить время работ за бортом орбитальных станций

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщил, что в будущем роботы смогут выполнять задачи, которые в принципе не выполняются человеком за бортом станций

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Продолжительность внекорабельной деятельности космонавтов можно сократить в разы, применяя роботов для подготовки и уборки рабочего места. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"С помощью робота можем подготавливать рабочее место, далее выходит космонавт, выполняет конкретную задачу и потом это рабочее место за ним убирает робот, управляемый человеком со станции или с Земли. Также в случае, когда космонавт не может выйти в открытый космос, но надо оперативно выполнить задачу, в таких ситуациях логично использовать роботов. За счет применения роботов мы можем в разы сократить время на выполнение задачи", - сказал Дудоров.

Он отметил, что в будущем роботы смогут выполнять задачи, которые в принципе не выполняются человеком за бортом станций. "Допустим, ремонт спутников. Сейчас есть ряд спутников, где необходимо заменить элементы или сделать другой мелкий ремонт. В текущем варианте эти спутники не функциональны. Но чтобы не отправлять новый спутник, а старый не оставлять бултыхаться в космосе, можно, используя робота, перехватить имеющийся неисправный аппарат, заменить часть элементов, и он дальше продолжит выполнять свои функции", - пояснил глава "Андроидной техники". Для этого, добавил он, необходимо развивать в перспективных роботах мелкую моторику.