Отстыковка Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии от МКС пройдет не ранее 5 февраля

Отстыковка ранее была намечена на 3 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках коммерческой миссии Axiom Space отстыкуется от Международной космической станции (МКС) не ранее 5 февраля. Об этом сообщила SpaceX в Х.

"Из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы у побережья Флориды мы теперь планируем отстыковку [Crew] Dragon и экипажа Ax-3 от МКС не ранее понедельника, 5 февраля", - говорится в сообщении. Ранее отстыковка была намечена на 3 февраля.

В апреле 2022 года NASA и компания Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Лопес-Алегриа и бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пэти, Эйтан Стиббе отправились на МКС на борту Crew Dragon 8 апреля, уже на следующий день космические туристы были на станции. Пробыть на ней они должны были порядка 10 дней, однако из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить несколько раз. В общей сложности экипаж пробыл на станции 15 дней.