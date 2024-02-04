Отстыковку Crew Dragon с экипажем от МКС вновь перенесли на сутки

Это связано с неблагоприятной погодой у побережья Флориды, сообщили в SpaceX

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX снова перенесла отстыковку от Международной космической станции корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек в рамках коммерческой миссии Axiom Space, теперь она планируется не ранее 6 февраля.

Ранее отстыковка Crew Dragon была перенесена на 5 февраля. "Погода у побережья Флориды остается неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax-3 отстыковались и вернулись на Землю. Теперь мы планируем отстыковку Dragon не ранее вторника, 6 февраля", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице SpaceX в X (ранее Twitter).

В апреле 2022 года NASA и компания Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Астронавт-исследователь Майкл Лопес-Алегриа и бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пэти и Эйтан Стиббе отправились на борту Crew Dragon 8 апреля и на следующий день прибыли на станцию. Из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения у побережья штата Флорида возвращение пришлось переносить несколько раз. В общей сложности экипаж пробыл на станции 15 вместо запланированных 10 дней.