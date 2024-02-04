Космонавт с борта МКС сфотографировал Нью-Йорк

Олег Кононенко ранее поделился снимками Москвы, Каира, Мекки и некоторых других городов

МКС, 4 февраля. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал Нью-Йорк с борта Международной космической станции (МКС).

"Пролетали над Нью-Йорком. Вспомнились знаменитые строки Маяковского: "Это Нью-Йорк. Это Бродвей. Гау ду ю ду! Я в восторге от Нью-Йорка города. Но кепчонку не сдерну с виска. У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока", - сказал Кононенко.

Ранее космонавт поделился фотографиями Москвы, Каира, Мекки и некоторых других городов.