4 февраля, 08:44
ТАСС на МКС

Кононенко заявил, что орбитальная станция РФ должна стать "настоящим космическим домом"

Специальный корреспондент ТАСС на МКС отметил, что перспективная станция должна меньше зависеть от Земли, чем международная станция

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Человек должен научиться комфортно жить и работать в космосе, построить "настоящий космический дом", считает командир отряда космонавтов Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко.

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"Перспективная Российская орбитальная станция должна быть не только конструктивно и технологически современной, но и удобной для эксплуатации космонавтами, эргономичной для жизни и работы. <…> Мы должны научиться жить и работать в космосе в комфорте и построить настоящий космический дом, а не просто место для временного пребывания", - рассказал Кононенко в интервью ТАСС.

Самым "проблемным моментом" МКС космонавт считает многофункциональность служебного модуля российского сегмента - в нем члены экипажа едят, занимаются физкультурой, выполняют технические работы, проводят исследования и фотосъемку. Там же размещены и каюты для отдыха и сна. По словам Кононенко, перспективную станцию следует оборудовать целевыми модулями, специализированными под определенные задачи. "К примеру, бытовой модуль, где космонавты спят, принимают пищу, проводят свободное время и так далее. Также необходим отдельный модуль для занятия физкультурой, модуль для проведения научных исследований, обзорный модуль для проведения фотосъемки - аналог "Купола" на американском сегменте МКС", - пояснил он.

Перспективная станция, считает спецкор ТАСС, должна меньше зависеть от Земли, чем МКС. "Для этого потребуется доработка и совершенствование существующих систем регенерации воды, обеспечения кислорода, разработка оборудования для утилизации мусора и изготовления запасных элементов на самой станции для выполнения работ по ремонту и обслуживанию", - добавил Кононенко.

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. На данный момент ее эскизный проект проходит экспертизу. В октябре 2023 года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. По словам генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьева, станция может проработать на орбите полвека. 

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