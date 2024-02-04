Кононенко заявил, что орбитальная станция РФ должна стать "настоящим космическим домом"

Специальный корреспондент ТАСС на МКС отметил, что перспективная станция должна меньше зависеть от Земли, чем международная станция

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Человек должен научиться комфортно жить и работать в космосе, построить "настоящий космический дом", считает командир отряда космонавтов Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко.

"Перспективная Российская орбитальная станция должна быть не только конструктивно и технологически современной, но и удобной для эксплуатации космонавтами, эргономичной для жизни и работы. <…> Мы должны научиться жить и работать в космосе в комфорте и построить настоящий космический дом, а не просто место для временного пребывания", - рассказал Кононенко в интервью ТАСС.

Самым "проблемным моментом" МКС космонавт считает многофункциональность служебного модуля российского сегмента - в нем члены экипажа едят, занимаются физкультурой, выполняют технические работы, проводят исследования и фотосъемку. Там же размещены и каюты для отдыха и сна. По словам Кононенко, перспективную станцию следует оборудовать целевыми модулями, специализированными под определенные задачи. "К примеру, бытовой модуль, где космонавты спят, принимают пищу, проводят свободное время и так далее. Также необходим отдельный модуль для занятия физкультурой, модуль для проведения научных исследований, обзорный модуль для проведения фотосъемки - аналог "Купола" на американском сегменте МКС", - пояснил он.

Перспективная станция, считает спецкор ТАСС, должна меньше зависеть от Земли, чем МКС. "Для этого потребуется доработка и совершенствование существующих систем регенерации воды, обеспечения кислорода, разработка оборудования для утилизации мусора и изготовления запасных элементов на самой станции для выполнения работ по ремонту и обслуживанию", - добавил Кононенко.

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. На данный момент ее эскизный проект проходит экспертизу. В октябре 2023 года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. По словам генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьева, станция может проработать на орбите полвека.