Борисов поздравил Кононенко с мировым рекордом по суммарному пребыванию на орбите

Кононенко в воскресенье в 11:30:08 мск превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов назвал замечательным событием установление командиром отряда космонавтов Роскосмоса, специальным корреспондентом ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олегом Кононенко мирового рекорда по суммарному пребыванию на орбите.

"Это замечательное событие. Очень радостно, что этот рекорд опять принадлежит нашим российским космонавтам, так что время первых будет еще продолжаться долго и долго. Тебе предстоит еще летать и летать практически до сентября", - сказал Борисов в ходе сеанса прямой связи с российскими космонавтами, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-24".

Кононенко в свою очередь обратил внимание на то, что "космонавт - это вершина космической индустрии, но [его] работу на Земле готовят десятки тысяч специалистов, инженеров, ученых, которые работают на предприятиях и в научно-исследовательских институтах Роскосмоса, в научных институтах Академии наук". "Без их труда, без их достижений не было бы и достижений космонавтов, поэтому огромная благодарность им", - подчеркнул космонавт.

В воскресенье Кононенко в 11:30:08 мск превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Командир отряда космонавтов сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет. Ожидается, что 5 июня в 00:00:20 мск он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме 1 тыс. суток. В июне спецкор ТАСС отметит в космосе свое 60-летие, а по завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток.