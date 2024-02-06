6 февраля, 04:00
ТАСС на МКС

Космонавт с борта МКС сфотографировал Анкару

Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС
© Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Специальный корреспондент ТАСС Олег Кононенко рассказал, что его турецкий коллега Альпер помог отыскать на снимке президентский дворец и мавзолей Ататюрка

МКС, 6 февраля. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко с борта Международной космической станции (МКС) сфотографировал Анкару.

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Космонавт поделился фотографией города. "Пролетали над Турцией, сделал фотографию Анкары. Турецкий коллега Альпер был рад увидеть столицу своей родины на фото, сделанном с борта МКС, и любезно помог отыскать на снимке президентский дворец и мавзолей Ататюрка. Они расположены на кадре с правой стороны", - сказал Кононенко.

Ранее спецкор ТАСС поделился фотографиями Москвы, Нью-Йорка, Каира и других городов.  

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