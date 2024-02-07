Корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии на борту отстыковался от МКС

Ожидается, что он приводнится у побережья Флориды спустя примерно двое суток в пятницу

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем коммерческой миссии Axiom 3 из четырех человек отстыковался в среду от Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте SpaceX.

Отстыковка произошла в 09:20 по времени восточного побережья США (17:20 мск). Ожидается, что корабль приводнится у побережья штата Флорида спустя примерно двое суток в пятницу. Отстыковка изначально была намечена на 3 февраля, однако переносилась несколько раз из-за неблагоприятных погодных условий в месте приводнения. Таким образом экипаж пробыл на орбитальной станции почти три недели.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с площадки космодрома в Космическом центре имени Джона Кеннеди (штат Флорида) состоялся 18 января в 16:49 по местному времени (00:49 мск 19 января). В состав экипажа третьей миссии компании Axiom Space входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (в качестве командира), пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалисты миссии Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджы, который стал первым астронавтом в истории Турции.

В апреле 2022 года NASA и компания Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Лопес-Алегриа и бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пэти, Эйтан Стиббе отправились на МКС на борту Crew Dragon 8 апреля, уже на следующий день космические туристы были на станции. Пробыть на ней они должны были порядка 10 дней, однако из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить несколько раз. В общей сложности экипаж пробыл на станции 15 дней.