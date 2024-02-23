Космонавт рассказал о средствах противопожарной защиты на МКС

Спецкор ТАСС Олег Кононенко поделился видеозаписью, на которой показаны противогазы и огнетушители, имеющиеся на борту станции

МКС, 23 февраля. /ТАСС/. Специальные системы пожарообнаружения и пожаротушения круглосуточно и непрерывно находятся в рабочем режиме на борту Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Спецкор ТАСС поделился видеозаписью, на которой показаны противогазы и огнетушители, имеющиеся на борту станции. "Обеспечение безопасности МКС при возникновении пожара - важнейшая задача, которая решается на борту специальными системами пожарообнаружения и пожаротушения. Эти системы круглосуточно и непрерывно находятся в рабочем режиме", - сказал Кононенко.

Космонавт напомнил, что 23 февраля 1997 года на орбитальной станции "Мир" произошла самая серьезная нештатная ситуация, связанная с пожаром на борту. "При включении твердотопливного генератора кислорода (ТГК) в модуле "Квант" произошло возгорание фильтра на выходе генератора. Экипаж начал тушить пожар, используя противогазы ИПК-1, с помощью бортовых пенных струйных огнетушителей ОСП", - отметил Кононенко.

На тот момент на станции находилось шесть человек. "Кислород в атмосферу поступал от системы кислородообеспечения "Электрон", но система была рассчитана на обеспечение кислородом экипажа из трех человек. Поэтому параллельно с ней работал твердотопливный генератор кислорода ТГК. Брикет (шашка) ТГК состоит из смеси веществ на основе перхлоратов щелочных металлов. При разогреве брикета происходит реакция с выделением кислорода. Температура в рабочей зоне брикета составляет 400-450 градусов Цельсия", - уточнил космонавт.

В результате пожара произошло сильное задымление атмосферы модуля "Квант" и базового блока. "Пожар быстро потушили и через три часа после очистки атмосферы, содержание вредных примесей снизилось до допустимых пределов, но экипажу было рекомендовано находиться в респираторах", - уточнил спецкор ТАСС.

Противопожарная безопасность на МКС

На МКС ТГК не используются, в каждом модуле российского сегмента МКС установлена автономная система пожарообнаружения. Возникновение пожароопасной ситуации фиксируют датчики дыма, размещенные по всему модулю, как за панелями интерьера, так и снаружи. "Специальные алгоритмы бортовой вычислительной системы оценивают сигналы от датчиков и формируют аварийную сигнализацию. При незначительной концентрации дыма экипажу выдается сигнализация "SMOKE". При этом все бортовые системы остаются работать в штатном режиме. Экипажу предписано проверить отсутствие возгорания или дыма в зоне расположения сработавшего датчика и измерить концентрацию вредных примесей портативным газоанализатором", - рассказал Кононенко.

При превышении определенного порога концентрации в атмосфере продуктов горения формируется сигнализация FIRE. Как уточнил спецкор ТАСС, при таком сигнале бортовая вычислительная система выдает команды, цель которых обеспечить локализацию пожара. Далее, по его словам, отключаются системы, связанные с забортным вакуумом, обесточиваются розетки бортового питания и отключается межмодульная вентиляция.

На случай тушения пожара, на борту МКС имеются специальные противогазы изолирующего типа, которые не забирают воздух из атмосферы, а работают по замкнутому циклу. Противогаз обеспечивает защиту органов дыхания длительностью до двух часов, но это время сильно зависит как от нагрузки на космонавта, который работает в ИПК, так и от его индивидуальных особенностей. "Противогазы, как и огнетушители, размещены на панелях интерьера в каждом модуле МКС", - отметил Кононенко.