Ракету-носитель со спутником "Метеор-М" установили на стартовый стол Восточного

Космический аппарат предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" № 2-4 установлена на стартовый комплекс 1С космодрома Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт "Союза-2.1б" намечен на 08:43 мск 29 февраля. Ракета-носитель выведет на орбиту спутник "Метеор-М" № 2-4. Он предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. На аппарате также установлена аппаратура системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ.