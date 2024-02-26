КНР в 2024 году побьет рекорд и совершит около 100 космических запусков

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники собирается осуществить около 70 запусков и вывести на орбиту более 290 космических аппаратов

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Китай намерен побить собственный национальный рекорд по количеству миссий с выведением спутников, кораблей и прочих аппаратов на орбиту. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), в 2024 году страна планирует осуществить около 100 запусков.

"В 2024 году космическая отрасль Китая планирует обеспечить порядка 100 запусков. Ожидается, что будет поставлен новый рекорд", - говорится в опубликованном докладе ("Синей книге") CASC, посвященном итогам работы компании за 2023 год и ее планам на 2024-й.

В документе уточняется, что сама корпорация в 2024 году собирается осуществить около 70 запусков и вывести на орбиту более 290 космических аппаратов. Остальные примерно 30 обеспечат другие китайские компании, в том числе с нового коммерческого космодрома на острове Хайнань.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков.