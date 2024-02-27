С борта МКС сфотографировали солнечную электростанцию в Саудовской Аравии

Автором снимка стал специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко

МКС, 27 февраля. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал фотографию одной из крупнейших фотоэлектрических солнечных электростанций Саудовской Аравии.

"На фотографии одна из самых крупнейших в Саудовской Аравии фотоэлектрическая солнечная электростанция. Расположена в 150 км от столицы Саудовской Аравии в промышленном городе Судаир в провинции Эр-Рияд", - сказал Кононенко.

Ранее спецкор ТАСС поделился фотографией электростанции Джунма в пустыне Кузупчи на севере КНР.