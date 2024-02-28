Космонавт сообщил о хорошей подготовке экипажа предстоящей экспедиции посещения МКС

Олег Новицкий уверен, что экзаменационная тренировка будет пройдена достойно

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 28 февраля. / ТАСС/. Экипаж 21-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС) хорошо подготовлен и с достоинством сдаст итоговый экзамен. Об этом заявил журналистам командир экипажа, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий перед началом экзаменационной комплексной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина.

"Особого волнения [перед экзаменами] ни у кого нет, поскольку экипаж подготовлен хорошо", - отметил он и выразил уверенность, что и экзаменационная тренировка будет пройдена достойно.

В ЦПК имени Ю. А. Гагарина проходит экзаменационная комплексная тренировка на тренажерах МКС и пилотируемого корабля "Союз". По ее итогам будет принято решение о готовности основного и дублирующего экипажей "Союза МС-25" к предстоящему полету на Международную космическую станцию.

Корабль "Союз МС-25" 21 марта доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. В него входят космонавт Новицкий и белорусская участница космического полета Марина Василевская. Дублером Новицкого выступает космонавт Иван Вагнер, а Василевской - ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии. Кроме того, на "Союзе" на станцию отправится женщина-астронавт NASA Трейси Дайсон.

Новицкий и Василевская пробудут на МКС около двух недель и вернутся на "Союзе МС-24" с астронавткой NASA Лорал О’Харой, а миссия Дайсон продлится до сентября, после чего она вернется на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко (спецкор ТАСС на МКС) и Николаем Чубом.