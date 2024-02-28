Белорусская космонавт уверена, что никто не пропустит ее возвращение с МКС

Марина Василевская сообщила, что сначала позвонит матери, чтобы рассказать об этом

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 28 февраля. / ТАСС/. Представительница Белоруссии в ходе предстоящей экспедиции посещения Международной космической станции (МКС) Марина Василевская уверена, что никто из ее соотечественников не пропустит ее возвращение на Землю. Об этом она сказала перед началом экзаменационной комплексной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина.

"Как известно, белорусское телевидение все показывает. Все в курсе, я думаю, никто не пропустит этот момент", - сказала Василевская. На вопрос о том, кто из ее соотечественников первым узнает о ее безопасном возвращении, участница космического полета рассказала, что сначала позвонит матери.

О подготовке Василевской положительно высказался командир "Союза МС-25" Олег Новицкий, а также коллега по экипажу американка Трейси Дайсон.

В ЦПК имени Ю. А. Гагарина проходит экзаменационная комплексная тренировка на тренажерах МКС и пилотируемого корабля "Союз". По ее итогам будет принято решение о готовности основного и дублирующего экипажей "Союза МС-25" к предстоящему полету на Международную космическую станцию.

Корабль "Союз МС-25" 21 марта доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. В него входят космонавт Олег Новицкий и белорусская участница космического полета Марина Василевская. Дублером Новицкого выступает космонавт Иван Вагнер, а Василевской - ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии. Кроме того, на "Союзе" на станцию отправится женщина-астронавт NASA Трейси Дайсон.

Новицкий и Василевская пробудут на МКС около двух недель и вернутся на "Союзе МС-24" с астронавтом NASA Лорал О’Харой, а миссия Дайсон продлится до сентября, после чего она вернется на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко (спецкор ТАСС на МКС) и Николаем Чубом.