РКС: вывод спутника "Метеор-М" на орбиту улучшит качество составления прогнозов погоды

Руководитель сектора системного проектирования многозональных сканирующих устройств РКС Александр Зайцев, в частности, отметил, что с вводом нового аппарата в состав группировки увеличится частота съемки Земли

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" № 2-4 повысит надежность получения метеоинформации, улучшив качество составления прогнозов погоды. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС).

"Наша уникальная аппаратура на "Метеорах" дает возможность отслеживать динамику множества гидрометеорологических параметров. С вводом нового аппарата в состав группировки увеличится частота съемки Земли, вырастет надежность получения метеоинформации наземными станциями Росгидромета. Так мы улучшим качество составления прогнозов погоды в региональном и глобальном масштабах, сможем дать новые оценки трансформациям климатических процессов", - рассказал руководитель сектора системного проектирования многозональных сканирующих устройств РКС Александр Зайцев.

В РКС добавили, что для решения этих задач на борту установлено многозональное сканирующее устройство малого разрешения для круглосуточной съемки Земли в видимых и тепловых диапазонах спектра, модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы и гелиогеофизический аппаратурный комплекс для измерения солнечной активности.

Запущенный ранее с космодрома Восточный при помощи ракеты "Союз-2.1б" спутник 29 февраля был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат".

Спутник "Метеор-М" оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизической аппаратурой, а также аппаратурой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Он предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.