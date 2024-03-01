Экипаж российского сегмента МКС с орбиты обратился к гостям Гагаринского бала

Космонавт Константин Борисов пожелал гостям мероприятия успеха

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов с борта станции обратились к гостям первого Гагаринского бала, передает корреспондент ТАСС.

"[Мы] рады, что молодое поколение граждан России с интересом изучает историю нашей страны, сохраняет ее лучшие традиции, равняясь на жизнь и подвиг Юрия Гагарина. Помните о том, что любой из вас может исполнить свою мечту - самую смелую - если будет любознательным, трудолюбивым, настойчивым, дисциплинированным и смелым", - сказал Кононенко.

"Хорошим примером семьи и взаимоотношений для всех нас является семья Гагариных", - рассказал Чуб. Борисов от лица экипажа поздравил всех участников Гагаринского бала с этим событием и пожелал гостям мероприятия успеха.

Также к гостям по видеосвязи обратился глава Оренбурга Сергей Салмин. Именно в Оренбурге (ранее назывался Чкалов) Гагарин на танцах познакомился со своей будущей женой - Валентиной Горячевой. "Мы гордимся, что первый космонавт Земли учился в нашем городе, и именно здесь был его первый бал", - сказал Салмин.

Первый Гагаринский бал проходит 1 марта в рамках культурно-просветительского проекта "Два Гагарина", который посвящен двум знаковым юбилеям 2024 года - 90-летию со дня рождения Гагарина и 195-летию со дня рождения родоначальника русского космизма Николая Федорова, потомка рода князей Гагариных. Организаторы бала - Центр популяризации космонавтики "Космос вдохновляет" в партнерстве с Российской государственной библиотекой. ТАСС - главный информационный партнер мероприятия.