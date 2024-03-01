Космонавт из Белоруссии заявила, что хотела бы сфотографировать Минск с МКС

Марина Василевская также отметила, что хотела бы угостить членов экипажа на МКС национальными блюдами

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Космонавт из Белоруссии Марина Василевская, которая отправится на Международную космическую станцию (МКС), сообщила, что хотела бы сфотографировать Минск с борта МКС.

"Я бы хотела сфотографировать республику Беларусь, нашу красивую и мирную страну, город Минск и все другие города. <...> Конечно, я буду снимать, фотографировать жизнь на станции и все, что будет происходить, потому что это уникальный опыт и очень ценный для нас, для белорусов, для нашего народа", - сказала она в рамках пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Василевская также отметила, что хотела бы угостить членов экипажа на МКС национальными блюдами. "Но, к сожалению, туда мы ничего не можем завезти. Поэтому по возвращении на Землю я приглашаю всех членов экипажа, и Трейси [Дайсон] в том числе, в нашу родную, верную, любимую Беларусь", - добавила она.

Корабль "Союз МС-25" 21 марта доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. В него входит космонавт Олег Новицкий и Василевская. Дублером Новицкого выступает космонавт Иван Вагнер, а Василевской - ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии. Кроме того, на "Союзе" на станцию отправится женщина-астронавт NASA Трейси Дайсон.

Новицкий и Василевская пробудут на МКС около двух недель и вернутся на "Союзе МС-24" с астронавткой NASA Лорал О’Харой, а миссия Дайсон продлится до сентября, после чего она вернется на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко (спецкор ТАСС на МКС) и Николаем Чубом.